90' Enquêtes - Policiers municipaux : leur lutte quotidienne contre les petits délinquants

Ce nouveau numéro de 90 ENQUÊTES s'intéresse à un phénomène qui prend de l’ampleur dans nos villes: la création ou le renforcement de polices municipales de plus en plus présentes au quotidien. Quel est le rôle exact de ces policiers ? Quels sont leurs pouvoirs ? Pour le découvrir, direction Angoulême où dans cette ville moyenne d'apparence tranquille, la mairie a décider de créer une brigade de nuit pour faire face à l'augmentation des incivilités, des violences et des trafics. Parmi ces policiers, partez à la découverte de Max, 48 ans, un ancien militaire devenu policier municipal en 2008. Un pilier de la brigade dont les missions sont souvent très mouvementées. Vous ferez aussi la connaissance de Philippe. Équipé d’un taser et d’un pistolet 9mm, lui aussi est bien décidé à remettre de l’ordre dans la ville. Son quotidien, les agressions de commerçants, les conflits familiaux et les excès en tout genre causé par l’abus d’alcool.