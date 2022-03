90' Enquêtes - Pompiers de Seine-Saint-Denis: les héros du 93

Ils s’appellent Thierry, Jean-François, Sylvain et Eric… Ils sont pompiers au sein de la 13e compagnie de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Créée le 1er janvier 1968, ce fut l’une des premières compagnies constituées en banlieue parisienne.Aujourd’hui répartis dans 3 casernes, implantées dans des quartiers difficiles de Seine-Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France et Le Blanc-Mesnil), 200 soldats du feu sont en première ligne face aux problématiques de la banlieue : délinquance, misère sociale et précarité.Pendant plusieurs mois, nous avons partagé leur quotidien et leurs missions souvent hors du commun au contact permanent d’une population souvent marginalisée. Près de 35 000 interventions par an, le plus souvent dans un contexte difficile, au secours des habitants d’un département parmi les plus pauvres de France.Il y a bien entendu les voitures brûlées, presque chaque nuit, les incendies volontaires des cages d’immeubles ou des appartements vétustes loués par les marchands de sommeil. Mais pas seulement.Vous découvrirez l’envers du décor de ces quartiers populaires, uniquement constitués d’immeubles construits dans les années 70. Ici se côtoient 135 nationalités, plus de 30 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1000 euros par mois. Le quotidien des habitants : règlements de compte entre trafiquants de drogue, accidents spectaculaires, notamment des jeunes qui roulent sans casque et se livrent à des rodéos sauvages, parfois au guidon de scooters volés. Avec de véritables drames à la clé.Enfin, vous verrez que les pompiers du 93 sont parfois mobilisés sur des missions très surprenantes. Comme cette course-poursuite après un hors-la-loi plutôt inattendu… un singe qui s’est échappé et sème la terreur dans le quartier !