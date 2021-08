90' Enquêtes - Pompiers et gendarmes : leur été chaud sur les plages de Méditerranée

Entre Perpignan et Montpellier, se trouve Gruissan, l’une des stations balnéaires incontournables de la côte méditerranéenne. Avec son village médiéval et ses 15 km de plages de sable fin, ce littoral ensoleillé attire la foule des vacanciers. De 5000 habitants en hiver, la population explose avec plus de 80 000 estivants qui débarquent en juillet-août.Si beaucoup profitent de la mer et du farniente, d’autres sont prêts à tous les dérapages. Pour faire face aux délinquants, la compagnie de gendarmerie de Narbonne est sur la brèche avec une centaine de gendarmes mobilisée 24h/24h. Nous avons passé l’été au sein de leurs unités, suivi leurs missions et partagé leur quotidien au sein de la brigade. Entre violences, excès d’alcool et drames familiaux, les interventions s’enchaînent à un rythme effréné.Aucun répit non plus pour les 40 pompiers de la ville, également sur le pont pendant la période estivale pour protéger la population. Des plages aux campings de la ville, leurs interventions concernent surtout les coups de chauds, les accidents et les crises cardiaques. Pompiers et gendarmes… cette année encore, l’été fut vraiment chaud pour les anges gardiens de vos vacances !