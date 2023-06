90' Enquêtes - Prématurés : des bébés hors du commun

Les plus petits d’entre eux ne pèsent que 400 grammes à la naissance et quittent parfois le ventre de leur maman après seulement 25 semaines de grossesse : ce sont les grands prématurés. Entre couveuse et service de réanimation néonatale, leur vie ne tient souvent qu’à un fil… Difficulté à respirer, difficulté à se nourrir, plusieurs organes vitaux comme les poumons et l’estomac ne sont pas encore totalement formés. Un combat pour la vie que les équipes de 90' Enquêtes ont suivi au jour le jour, aux côtés de ces nourrissons pas comme les autres, mais aussi partagé avec les médecins, les infirmières et les parents… Entre angoisse et culpabilité, les familles sont bien souvent désemparées après un accouchement si singulier. De façon exceptionnelle, la maternité du Centre Hospitalier de Bayonne et d’Orléans ont ouvert les portes de leurs services de néonatologie. Vous y découvrirez l’incroyable histoire de papas et de mamans qui se battent aux côtés des médecins pour sauver leur bébé. Pour eux, chaque gramme gagné est une petite victoire. Réanimation néonatale, temps suspendu entre la vie et la mort, transfert au service de néonatologie, 90' Enquêtes a pu filmer chaque étape de ce combat. Et quand ils grandissent, le stress n’est pas terminé pour autant... Entre peurs, rires et émotions fortes, c’est une plongée inédite que 90' Enquêtes vous propose avec ceux qui luttent au quotidien pour sauver nos enfants.