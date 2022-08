90' Enquêtes - Produits de l'été : qu'achetons-nous vraiment ?

Le barbecue prend de plus en plus de place dans les rayons des grandes enseignes de bricolage, ainsi que dans les jardineries. Les Français adorent les grillades. Cent vingt mille tonnes de merguez sont vendues chaque année. Conclusion : 80% du chiffres d'affaires de la saucisserie se fait d'avril à septembre. L'autre star de l'été c'est la chips. Les industriels cherchent l'arôme, la saveur qui les mettra sur la première marche du podium. On trouve actuellement des chips au foie gras, au saumon fumé ou encore au wasabi. L'équipe de l'émission a enquêté au coeur des champs de pommes de terre et des laboratoires. En été, il y a aussi un fromage incontournable, le préféré des Français : la mozzarella. Depuis 2008, les scandales liés à la mozzarella se multiplient. Enfin, l'un des fruits préférés est le melon charentais.