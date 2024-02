90' Enquêtes - PV, fourrière, stationnement : quand l'automobile devient un cauchemar

Aujourd’hui, trouver une place ou se garer en centre-ville est devenu quasi-impossible ! Objectif des municipalités : chasser nos voitures pour lutter contre la pollution au profit des piétons et des vélos. Résultat : à Paris, toutes les 2 minutes, 1 voiture est embarquée par la fourrière. Une galère quotidienne pour des milliers d’automobilistes. Nous avons enquêté sur le business très lucratif des sociétés chargées d’enlever nos voitures. Vous allez découvrir notamment que les dépanneuses, en théorie chargées de faire appliquer la loi, sont devenues de véritables machines à commettre des infractions au code de la route. Et si vous échappez à la fourrière, vous n’échapperez plus aux PV. Car les français sont les champions de la fraude au stationnement : près de trois-quarts d’entre nous ne payons pas notre ticket à l’horodateur. Alors, depuis le début de l’année, les mairies des grandes villes ont décidé de frapper fort. Le montant des amendes a doublé ou triplé, passant de 17€ à 50€… voir 60€ ! Et des bataillons d’agents verbalisateurs traquent les mauvais payeurs avec de nouvelles méthodes. Dans ces conditions, difficile d’échapper à la sanction. Stationnement de plus en plus cher, pénurie de places, vous allez voir que cette chasse aux voitures est une aubaine pour certains petits-malins qui ont investi dans le très rentable business des parkings sous-terrain et de la location de places de stationnement entre particuliers.