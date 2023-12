90' Enquêtes - PV, radars, fourrières : les conducteurs à l'amende

Excès de vitesse, stationnements illicites ou infractions routières : chaque minute en France, 70 conducteurs écopent d'un PV. Les dernières mesures prises dans les grandes agglomérations ne vont pas arranger les choses : quartiers 100% piétons, vitesse limitée à 30 km/h. Pour les automobilistes, circuler ou se garer en ville est devenu un vrai casse-tête. Surtout avec les forces de l'ordre qui appliquent la tolérance zéro ! Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les policiers dans la capitale, mais aussi partout en France, comme à Nantes et Perpignan. Entre vélos, deux-roues, voitures et camions, le nombre d’infractions explose. Résultat : les véhicules de fourrières ne savent plus où donner de la tête. Nous avons découvert que ceux qui sont censés faire appliquer la loi ne la respectent pas toujours. Nous allons ainsi vous révéler que certains conducteurs de fourrières roulent… sans permis de conduire ! De quoi scandaliser certains automobilistes. Le stationnement, c’est le problème qui attise toutes les tensions. Les conflits sont de plus en plus nombreux entre automobilistes indélicats et riverains au bord de la crise de nerf. A tel point que certains ont décidé de faire le ménage en dégageant eux-mêmes les conducteurs mal garés. Du coup, comment échapper aux PV ? Moyennant finance, certains avocats nous promettent d'effacer l'ardoise. En gagnant du temps ou en dénichant les erreurs de procédures, ils peuvent parfois sauver votre permis. Nous avons partagé le quotidien d’un avocat spécialisé dans ce business très lucratif. Face à l’avalanche d’amendes en tous genres, nous avons aussi découvert que certains conducteurs choisissent une solution plus radicale : abandonner leur véhicule pour ne plus avoir à payer. Vous allez ainsi découvrir que dans certaines fourrières, c'est l'hécatombe ! Entre fourrières débordées, radars qui flashent en rafale et contrôles de police, enquête sur ces conducteurs au bord de la crise de nerf !