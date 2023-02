90' Enquêtes - PV, radars, fourrières : tolérance zéro pour les chauffards !

En France, près de 30 millions de PV et amendes sont distribués chaque année, soit près de 10 par seconde. Désormais les automobilistes des grandes villes n'ont pas le droit à l'erreur : pour contrôler la vitesse ou le stationnement, les moyens se sont multipliés : les agents peuvent compter sur des centaines de caméra de surveillance pour « vidéo-verbaliser », ainsi que des voitures « scanneuses de plaques d’immatriculation », ou encore de drôles d’engins, des gyropodes, qui se faufilent partout. Résultat : dans nos villes, les fourrières tournent à plein régime et manquent de place pour stocker les véhicules enlevés.Mais tous ces contrôles font de plus en plus de mécontents, notamment parmi les commerçants ou les professionnels de la route. Et la colère monte… Pour échapper à la sanction, certains automobilistes ont trouvé des moyens pour frauder, à l’image de l’explosion des fraudes à la carte handicapé. D’autres ont décidé de passer à l’action pour dénoncer la multiplication des nouveaux « radars tourelle » en organisant des opérations spectaculaires. Mais vois allez le voir, ces actions choc ne sont pas vraiment du goût des gendarmes.