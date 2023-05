90' Enquêtes - Règlements de compte, cambriolages, guerres des voisins : le quotidien musclé des gendarmes de Melun

A l'Est de la capitale, la Seine-et-Marne. Un département d’1,4 millions d'habitants avec ses villages tranquilles et ses quartiers chauds. En moyenne, on y compte plus de 200 crimes et délits par jour. Pour assurer la sécurité, plus de 1000 gendarmes sont mobilisés dans le département. Des missions au plus près de la population notamment pour la compagnie de Melun. Entre violences urbaines, cambriolages et guerres de voisins, leur quotidien n'est pas de tout repos. Nous avons suivi les hommes du PSIG de Melun, une unité spécialisée dans les opérations à risque. A leur tête Laurent, un major d'expérience. Sa spécialité : les interpellations au petit matin. Face à lui, des délinquants souvent chevronnés et violents. Vous allez également découvrir le travail de terrain des gendarmes dans les brigades locales comme Tournan-en-Brie. Mickaël, adjudant-chef, et son collègue Jean-Noël répondent à tous les appels au 17. Parmi leurs missions les plus fréquentes, la lutte contre les cambriolages : 14 par jour en moyenne, avec des voleurs de plus en plus jeunes. Des gendarmes mobilisés aussi face à la tension qui règne dans certains quartiers sensibles. Entre expéditions punitives et provocations, les nerfs de John, maréchal des logis-chef, sont parfois mis à rude épreuve. Pas évident de garder son sang-froid face à des bandes souvent agressives. Au cœur de la banlieue parisienne, plongée dans le quotidien musclé des Gendarmes de Seine-et-Marne.