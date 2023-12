90' Enquêtes - Révélations sur les produits stars des fêtes : saumon, crevettes, huitres

Comment se faire plaisir, à table, avec des produits sains, frais et peu caloriques ? Grâce aux produits de la mer. Ces aliments sont aujourd'hui prisés par les consommateurs, suite aux différents scandales alimentaires liés à la consommation de viande. Huîtres, saumon, produits stars de Noël, crevettes, tarama et surimi. Cinq produits parmi les plus consommés en France sont passés à la loupe. Comment ne pas se tromper et acheter de la qualité ? Comment sont travaillés ces produits ? Peut-on tous les acheter les yeux fermés ?