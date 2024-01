90' Enquêtes - Robots multifonctions, tutos et chefs 2.0 : le nouveau business de la cuisine

Nous l’avons tous constaté depuis quelques mois, l’un des effets inattendus du confinement a été de nous remettre derrière les fourneaux… L’occasion pour beaucoup de Français de redécouvrir la passion pour les bons petits plats « fait maison ». Nous avons enquêté sur ce nouveau phénomène qui a bouleversé toutes les habitudes. Vous découvrirez notamment comment le business des appareils de cuisine a explosé en quelques mois. Ils s’appellent « Cookeo », « Monsieur Cuisine » ou « Thermomix », entre les grandes marques de robots ménagers la guerre est à couteaux tirés. Mais c’est surtout sur internet que se propage la révolution du « tous en cuisine ». Avec l’apparition de nouvelles stars, des chefs 2.0, qui ont séduit en quelques semaines des millions de gastronomes. Nous avons partagé le quotidien des plus célèbres d’entre eux. Résultat : pour 9 Français sur 10, préparer ses repas serait redevenu une source de plaisir, même si un petit coup de pouce est parfois le bienvenu. Nous avons aussi enquêté sur l’énorme succès des sites qui proposent des recettes et des tutos de toute sorte. Parmi eux, le N°1, Marmiton nous a ouvert ses portes. Une incroyable réussite 100% made in France.