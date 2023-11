90' Enquêtes - Rodéos sauvages, excès de vitesse, drogue au volant : qui sont les nouveaux chauffards ?

Sur la route, ils prennent tous les risques et mettent volontairement les autres en danger. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur ces nouveaux fous du volant, à l’image de ce quinquagénaire pourtant professionnel de la route. Dès qu’il le peut, il prend le volant de sa puissante berline et tente de battre ses propres records de vitesse au beau milieu du trafic. Ou encore ce coursier qui, pour gagner quelques centaines d’euros de plus par mois, prend tous les risques en centre-ville : feux rouges grillés, contre-sens, circulation sur les trottoirs. Face à ces chauffards, les forces de l’ordre multiplient les contrôles. A Paris, la brigade motorisée verbalise à tour de bras et, sur les autoroutes, les gendarmes peuvent désormais compter sur un allié de poids : la nouvelle Alpine A 110. Yoan, l’un de ces pilotes, va tomber sur des conducteurs totalement inconscients qui parfois se moquent ouvertement de la sanction. En ville, les policiers doivent faire face à un fléau qui fait régulièrement la Une des journaux : les rodéos sauvages responsables de nombreux morts chaque année. A Lyon, un groupe de rap, les Daltons, multiplie roues-arrières et autres cabrioles dangereuses. Ils ont défrayé la chronique pendant des mois en publiant leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Nous sommes allés à leur rencontre. Enfin, vous découvrirez que pour échapper à la sanction, certains conducteurs franchissent les frontières. En Allemagne, où la vitesse n’est pas limitée sur certaines autoroutes, vous allez voir qu’ils se prennent pour des pilotes de Formule 1. Nous avons rencontré l’un de ces fous de vitesse.