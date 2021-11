90' Enquêtes - Saint-Denis : au coeur des quartiers chauds du 93

Nous vous proposons de mieux comprendre un phénomène très inquiétant, en pleine augmentation dans les zones dites " sensibles ". Il s'agit de la petite délinquance, une délinquance faite de trafics, petits ou gros, de vols à la tire ou de violence aux personnes... et qui empoisonne la vie des riverains. Exceptionnellement, une équipe de 90 minutes enquêtes a été autorisée à suivre le quotidien des hommes du commissariat central de la ville de Saint-Denis. Nous avons filmé pendant plusieurs semaines ces policiers opérant dans un des départements le plus criminogène de France, la Seine-Saint-Denis. Vous allez voir comment ils travaillent sur le terrain pour interpeller en flagrant-délits les délinquants ou comment ils tentent d'obtenir des aveux en garde à vue. Un travail compliqué et ingrat qui nécessite beaucoup de fermeté mais aussi un peu d'humanité car, face à eux, ces délinquants sont de plus en plus jeunes et de plus en plus livrés à eux-mêmes...