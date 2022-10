90' Enquêtes - Saint-Jacques, olives, camembert : révélations sur nos produits du terroir

Ils sont notre fierté et font la renommée de la France dans le monde entier : les produits du terroir. C’est aussi un gigantesque business qui génère 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires chaque année en s’invitant à l’apéritif, sur nos bonnes tables, sur nos plateaux fromages… Et même à nos pieds !Pourtant nos authentiques savoir-faire régionaux sont menacés et parfois même sur le point de disparaître, concurrencés par des produits bon marché fabriqués de manière parfois très surprenante. Notre enquête exceptionnelle révèle les méthodes de certains fabricants pour mettre la main sur nos recettes et nos techniques centenaires, quitte à tromper parfois les consommateurs sur l’authenticité et la véritable origine de ce qu’ils achètent.Synonyme de soleil et de vacances, l'olive provençale est l’une des stars de nos apéritifs. Et pourtant sur nos marchés, elle est de plus en plus rare, victime de la concurrence étrangère. Pire, vous allez voir que certains fabricants sont prêts à utiliser des procédés déroutants pour changer la véritable couleur des olives. Leurs méthodes sont à peine croyables !Autre joyau national en péril : la coquille Saint-Jacques. Indispensable sur nos tables de fête, elle est vendue jusqu’à 60 euros le kilo. Un or blanc qui aiguise l’appétit de certains industriels, notamment en Asie. Nous avons remonté cette incroyable filière jusqu’en Corée du Sud, où les noix sont cultivées dans de surprenantes structures sans jamais toucher le fond de l’océan !Autre produit 100% terroir : le camembert. Ce fromage normand symbolise à lui seul la gastronomie à la française. Avec 240 millions de boîtes consommées chaque année, c’est l’un des fromages préférés des Français. Et pourtant vous allez voir qu’il est parfois difficile de s’y retrouver entre les camemberts industriels et ceux fabriqués à la louche selon la recette traditionnelle.Mais tout n’est pas perdu… Pour défendre notre savoir-faire et sauver notre patrimoine, certains producteurs artisanaux sont entrés en résistance. Comme les fabricants de Charentaises, ces chaussons emblématiques du sud-ouest de la France. Concurrencées depuis des années par des produits low-cost, fabriqués en Chine ou en Espagne, ces pantoufles étaient vouées à disparaître. Nous avons partagé le combat de petits fabricants qui ont sauvé in extremis nos charentaises… Ils ont même réussi l’exploit de les remettre au goût du jour !