90' Enquêtes - Samu, pompiers : urgences vitales dans les quartiers Nord de Marseille

L'Hôpital Nord de Marseille est l’un des emblèmes des quartiers nord de la cité Phocéenne. Implanté dans le quartier de Saint-Antoine, dans le 15ème arrondissement, ce monstre de béton construit en 1964 est l’un des plus grands et des plus sensibles de France. Pendant plusieurs mois, les équipes de 90' Enquête ont partagé le quotidien des 150 médecins, infirmiers, brancardiers et agents d’accueil, qui se relaient jour et nuit pour assurer leur mission et sauver des vies. Accidents de la route, blessures par armes blanches, troubles psychologiques, détresse respiratoire, crises cardiaques : c’est le quotidien de ces hommes et de ces femmes, dans ce quartier défavorisé à la réputation sulfureuse, où la violence et les incivilités sont fréquentes.