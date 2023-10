90' Enquêtes - Samu, pompiers : urgences vitales dans les quartiers Nord de Marseille

L'Hôpital Nord de Marseille : c’est l’un des emblèmes des quartiers nord de la cité Phocéenne. Implanté dans le quartier de Saint-Antoine, dans le 15ème arrondissement, ce monstre de béton construit en 1964, est l’un des plus grands et des plus sensibles de France.Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien des 150 médecins, infirmiers, brancardiers, agents d’accueil, qui se relaient jour et nuit pour assurer leur mission et sauver des vies. Accidents de la route, blessures par armes blanches, troubles psychologiques, détresse respiratoire, crises cardiaques : c’est le quotidien de ces hommes et de ces femmes, dans ce quartier défavorisé à la réputation sulfureuse, où la violence et les incivilités sont fréquentes. A l’accueil des urgences de l’hôpital Nord, il faut savoir garder son sang froid !Nous avons également suivi les missions des médecins du SAMU et des infirmiers des Sapeurs-Pompiers des bouches du Rhône, souvent en première ligne pour apporter les premiers secours.Qui sont ces professionnels dévoués ? Comment gèrent-ils les urgences les plus vitales ?Parmi eux, vous découvrirez Bertrand, 43 ans, l’un des infirmiers les plus expérimentés de l’Hôpital Nord, 9 ans au service des Urgences. Ce père de famille, affable et pédagogue avec les patients a eu la vocation sur le tard : après une première carrière passée dans le commerce, il a tout plaqué car il avait le besoin de se sentir utile et d’aider les autres. Une expérience qui lui sert à gérer les situations les plus insolites : malades imaginaires, victimes de coup de couteau ou bagarres dans le hall d’accueil entre patients agressifs.Nous avons également partagé le quotidien de Laïla, une infirmière urgentiste des sapeurs-pompiers, une professionnelle chevronnée qui a parcouru le monde entier et effectué les sauvetages les plus périlleux sur de nombreux théâtres de catastrophes naturelles. Accident de scooter impliquant des adolescents ou prise en charge d’une victime tombée dans le coma suite à une bagarre… Confrontée aux situations les plus extrêmes, Laïla ne perd jamais ses moyens. Vous suivrez également le travail de Patrick, urgentiste auprès du SAMU de Marseille. Même dans les cas les plus graves, il sait toujours trouver les mots justes pour rassurer. Comme avec cette petite fille de 6 ans victime d’un grave accident de la route, blessée au dos… et sans nouvelle de sa maman admise quelques chambres plus loin en réanimation !