90' Enquêtes - Secours, agressions, soirées extrêmes : les sports d'hiver sous haute tension

7 millions de Français et 2 millions d'étrangers se rendront cette année aux sports d'hiver. De quoi faire grimper la population des stations... de même que la criminalité. Aux Deux alpes, nous sommes dans l'un des domaines skiables les plus grands de France : 225 kilomètres de pistes, 3600 mètres d'altitude, mais aussi 30 bars et 2 boîtes de nuit. Une station où tout est tout mis en place pour que les soirées soient animées ! Résultat : de jour comme de nuit les services d'urgence comme les hommes du Peleton de Gendarmerie de Haute Montagne ne sont pas à la fête. Des fous sur les pistes, qui skient bien trop vite, des fêtes qui dégénèrent, sans parler du cocktail alcool / drogues et bandes qui s'avèrent particulièrement explosifs : les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Suivi d'une patrouille de la gendarmerie dans les rues de la station. Du travail de prévention aux interpellations, en passant par les secours apportés aux fêtards inconscients. Recueil des plaintes des vacanciers : vols de ski, incivilités et tapage nocturne et intervention dans des résidences prises d'assaut par des étudiants souvent survoltés! Quotidien du peloton de gendarmerie opérant sur la station des Deux Alpes et suivi de leurs coups durs comme de leurs surprises. Quels sont les dangers auxquels doivent faire face les stations de ski ? Comment les pouvoirs publics tentent-ils d'y faire face ? Immersion à la station de ski des Deux Alpes pour des vacances d'hiver sous haute tension !