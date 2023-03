90' Enquêtes - Seine-Saint-Denis : quand les dealers font la loi

En France, le trafic de drogue rapporterait près de 2 milliards par an aux trafiquants. Dont plus de la moitié rien que pour le cannabis ! L'une des plaques principales tournantes de ce trafic est la Seine-Saint Denis. C'est là que nous emmènent les journalistes de 90' Enquêtes. Avec eux, nous découvrirons comment certains dealers ont pratiquement annexé les immeubles de cités sensibles, les transformant en véritables supermarchés de la drogue : les prix des produits sont affichés sur des ardoises, aux yeux de tous, comme dans un vrai magasin, et le business est organisé comme une entreprise : tout en haut, les chefs, en bas, les guetteurs en au milieu, des chefs de secteurs, des responsables de l'approvisionnement, des commerciaux, des vendeurs, etc… bref, un commerce parfaitement organisé. C'est notamment le cas à Aulnay-sous-Bois, où certains halls d'immeuble peuvent rapporter près de 30.000 euros par jour !Mais c'est compter sans la BAC d'Aulnay-sous-Bois : une équipe soudée, qui connaît par cœur toutes les astuces des dealers. Pour éradiquer ces trafics qui narguent les autorités et pourrit la vie des habitants, la BAC a mis au point une stratégie simple mais efficace : multiplier les descentes, harceler les dealers pour perturber leur business.