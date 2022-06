90' Enquêtes - Sorciers, voyants, chasseurs de fantômes : gare aux charlatans !

Ombres suspectes, grincements de porte ou apparitions étranges… 1 Français sur 4 affirme avoir vécu une expérience paranormale. Au total, nous serions plus de 20 millions à croire que les fantômes existent, à consulter des médiums ou faire tourner des tables pour obtenir des réponses.Un énorme marché que se partagent des centaines de professionnels qui prétendent posséder un don. Qu’ils se disent sorciers, gourous, marabouts ou guérisseurs, quelles sont leurs méthodes et que valent vraiment leurs prophéties ? Vous allez faire la connaissance de Bruno qui se prétend capable de communiquer avec les défunts. Un roi du business du paranormal qui organise des shows très étonnants partout en France.Vous découvrirez aussi Laetitia, à la fois magnétiseuse et exorciste. La nuit, elle se transforme en chasseuse de fantômes chez les particuliers avec son équipe d’enquêteurs et leurs multiples gadgets dignes du célèbre film SOS Fantômes. Des interventions toujours très hautes en couleur.Et vous verrez que beaucoup d’entre nous y croient dur comme fer, à l’image de certains grands patrons que nous avons pu accompagner chez une authentique « sorcière » des temps modernes, spécialiste des rituels de désenvoûtement à base de sang qu’elle récupère dans sa boucherie de quartier. Le patron consulte régulièrement avant de prendre de grandes décisions et ce que va lui révéler « la sorcière blanche » est plutôt inattendu !Mais sur ce marché de l’occulte florissant qui représente plus de 3 milliards d’euros, gare aux charlatans et aux arnaqueurs. Notamment sur internet et sur certaines plateformes téléphoniques de voyance, où certains petits malins profitent de la détresse pour gagner beaucoup d’argent en employant des méthodes très contestables. Les victimes se comptent par dizaines et certaines ont perdu une véritable fortune… Nous avons rencontré une victime qui a perdu 80 000 euros ! « Sorciers, voyants, chasseurs de fantômes : gare aux charlatans ! » c’est une enquête très étonnante signée Sophie Lesage