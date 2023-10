90' Enquêtes - Stationnements, radars, fourrières : Tolérance zéro

Feux rouges grillés, deux roues à contre sens, portable au volant ou encore cyclistes inconscients. Il y a quelques années, ces infractions étaient considérées comme mineures. Aujourd'hui c'est tolérance zéro et la répression est sans merci. A Paris, les agents utilisent des méthodes réservées aux grands délinquants : voitures banalisées et policiers en civil pour qu'aucune infraction ne leur échappe. A Nice, les policiers verbalisent les conducteurs à distance avec des dizaines de caméras. Face à cette répression, les conducteurs font appel à des avocats qui traquent l'erreur de procédure. Tolérance zéro sur les routes de France entre la police et les automobilistes, la guerre est déclarée.