90' Enquêtes - Stups, chauffards, nuits d'ivresse : les gendarmes de Bretagne en alerte

Pour la plupart des Français, le sud de la Bretagne a un doux parfum de vacances. Mais pour les gendarmes, c’est une toute autre histoire. Avec l’afflux de touristes l’été, la délinquance augmente de 20% dans le département. Abus d’alcool, consommation de stupéfiants et, bien sûr, les dégâts qui vont avec : accidents de la route, bagarres, violences et coup de folie. Voilà le quotidien des 200 gendarmes de la compagnie de Lorient que nous avons suivi pendant 2 mois. Parmi eux, Jacques, 52 ans, va devoir gérer une intervention sous tension : un déséquilibré qui fait la tournée des bars et menace les touristes avec un couteau de cuisine. Ses collègues, Ludwig et Geoffrey, vont pour leur part tenter de coincer des chauffards récalcitrants, très souvent des conducteurs de deux-roues, auteurs de nombreux dérapages. Et certains n’hésitent pas à prendre la fuite ou à maquiller leur plaque pour échapper aux contrôles. Enfin Lionel, 43 ans, va vivre, comme souvent, une nuit très mouvementée. Un accident grave causé par un conducteur ivre et une guerre de couple qui dégénère à l’issue d’une fête de famille trop arrosée. Pas vraiment des vacances pour les gendarmes de Bretagne qui doivent en plus veiller sur un vaste territoire et surveiller les nombreuses îles du secteur, lieux de débordements en tout genre, notamment de trafic et de consommation de drogues. Les touristes s’y croient souvent tout permis et à l’abri des contrôles. Mais c’est sans compter sur les opérations spéciales menées par les gendarmes qui n’hésitent pas à débarquer par bateau, en tout anonymat, pour remettre de l’ordre.