90' Enquêtes - Stups de Nanterre : à la poursuite des trafiquants

La Brigade des Stupéfiants est l'une des unités mythiques de la police nationale. Filatures, planques, écoutes téléphoniques, démantèlement des filières et des réseaux... Les hommes et femmes des Stups sont des spécialistes de la lutte anti-drogue. Qui sont ces policiers ? Quelles sont leurs méthodes d'investigation ? Pour le savoir, notre équipe a suivi pendant 6 mois, sur le terrain et dans l'action, les policiers de la Brigade des Stupéfiants et de la Brigade Spécialisée de Terrain de Nanterre, en région parisienne. Vous le verrez, une immersion saisissante. Cocaïne, Héroïne, Cannabis, mais aussi le KHAT, une nouvelle drogue venue d'Afrique... Les stups luttent contre tous les trafics.