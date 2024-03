90' Enquêtes - Tacos, couscous, poke bowl : les secrets de nos plats exotiques préférés

Dans ce nouveau numéro de 90’ ENQUÊTES, nous nous sommes intéressés à notre pause-déjeuner. A table ou sur le pouce, nous y consacrons une demi-heure, c’est 3 fois moins que dans les années 70. Et dépensons 10€ en moyenne. Et pour ce repas de midi à petit prix, la nouvelle tendance ce sont les plats au goût exotique : tacos, couscous ou poke bowl… Vous allez voir que sur ce créneau très rentable la concurrence est féroce pour nous faire saliver. Partons tout d’abord à la découverte des tacos, l’emblème de la street food mexicaine qui déferle sur la France. Cette petite galette de maïs copieuse et bon marché est notamment sur le point de remplacer le kebab dans le coeur des ados. Mais que contiennent vraiment les tacos « à la Française » ? L’un des leader du secteur nous livre la recette de son succès fulgurant ! L’autre nouveau venu sur le marché de la pause dej, c’est le poke bowl. Un plat traditionnel à base de poissons crus marinés, inventé par les pécheurs de Hawai. La promesse : manger sain sans se ruiner. Mais, nous avons découvert que le Poke bowl n’est pas toujours aussi authentique qu’il n’y parait. Enfin, nous nous sommes penchés sur l’un des plats préférés des Français : le couscous. Un énorme succès qui ne se démode pas pour ce plat originaire du Maghreb et qui vient de faire son entrée au patrimoine mondial de l’Unesco. Fini la réputation d’un plat familial difficile à digérer. Certains petits malins ont eu l’idée de le décliner en version fast-food. Nous avons rencontré les inventeurs de cette formule plutôt surprenante qui n’hésite pas à bouleverser totalement la recette. Quels sont les secrets d’un bon couscous et surtout de son principal ingrédient : la semoule ? Nous avons remonté la filière jusqu’en Afrique du Nord.