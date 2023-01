90' Enquêtes - Trafic de drogue, prostitution, cambriolages : pas de répit pour les gendarmes de Grenoble

Au pied des Alpes : Grenoble et ses 400 000 habitants. C'est l'une des plus grandes agglomérations de France mais aussi l'une des plus dangereuses ! Avec une vingtaine de crimes et délits par jour en moyenne, la délinquance y est plus forte que dans beaucoup de grandes villes. Régulièrement, Grenoble fait la Une de l'actualité pour ses règlements de compte et ses violences urbaines.Entre agressions, trafics de drogues et fous du volant, les gendarmes sont sur tous les fronts. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les 220 hommes de la compagnie de Meylan, aux portes de la ville. Notamment ceux du PSIG, une unité spécialisée dans les opérations musclées, en première ligne pour lutter contre le fléau qui gangrène les quartiers sensibles : le trafic de drogue. Au programme : une spectaculaire opération du GIGN, appelé en renfort pour interpeller un dealer endurci.A découvrir également le travail quotidien des brigades locales face aux gangs de voleurs qui écument les quartiers résidentiels. Ici on compte une vingtaine de cambriolages par jour. Des semaines chargées pour les gendarmes qui tentent aussi de neutraliser des réseaux d'un autre genre : ceux de la prostitution, très actifs dans les vallées autour de Grenoble.