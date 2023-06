90' Enquêtes - Travailleurs et profiteurs : enquête sur l'autre visage du chômage

Aujourd'hui, le chômage explose en France. Plus de 10% de la population est touchée. Pour la plupart des chômeurs, leur priorité est de retrouver un travail. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains n'hésitent pas à frauder Pôle Emploi pour partir vivre à l'étranger tout en profitant des allocations chômage. D'autres ont fait le calcul qu'il était plus rentable de percevoir des aides sociales que de trouver un petit boulot. Alors que certains cumulent trois emplois pour gagner un salaire correct et offrir à leurs enfants la vie qu'ils méritent, d'autres n'arrivent pas à trouver du travail, malgré l'accompagnement proposé par Pôle Emploi. A travers plusieurs cas, 90' Enquêtes a cherché à connaître la réelle efficacité du modèle social français.