90' Enquêtes - Tricheries, auto-écoles low-cost et faux permis : révélations sur le permis de conduire

C’est une enquête étonnante que nous vous proposons sur le permis conduire. Symbole de liberté pour des milliers de jeunes conducteurs, c’est aussi un examen difficile à obtenir pour les 1 million et demi de candidats qui le passent chaque année. Alors, certains sont prêts à frauder ou à utiliser toutes sortes de combines pour le décrocher. En exclusivité, nous allons notamment vous révéler une étonnante filière qui a mis en place un réseau de tricherie pour l’examen du code de la route. Vous allez également découvrir le business de ces nouvelles auto-écoles qui cassent les prix, en particulier sur internet et promettent des tarifs 4 ou 5 fois moins cher que dans les auto-écoles traditionnelles. Que valent-elles vraiment ? Peut-on leur faire confiance les yeux fermés ? Ce n’est pas toujours le cas. Les équipes de « 90’Enquêtes » ont remonté une filière de faussaires qui vendent des faux permis plus vrais que nature. Mais attention, les forces de l’ordre sont à l’affût et la sanction peut-être très dissuasive…