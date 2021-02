90' Enquêtes - Tricheries, auto-écoles low-cost et faux permis : révélations sur le permis de conduire

En savoir plus sur Tatiana Silva

C’est une enquête étonnante que nous vous proposons sur le permis conduire. Symbole de liberté pour des milliers de jeunes conducteurs, c’est aussi un examen difficile à obtenir pour les 1 million et demi de candidats qui le passent chaque année. Alors, certains sont prêts à frauder ou à utiliser toutes sortes de combines pour le décrocher.En exclusivité, nous allons notamment vous révéler une étonnante filière qui a mis en place un réseau de tricherie pour l’examen du code de la route.En plus, découvrez le business de ces nouvelles auto-écoles qui cassent les prix, en particulier sur internet, et promettent des tarifs 4 ou 5 fois moins cher que dans les auto-écoles traditionnelles. Que valent-elles vraiment ? Peut-on leur faire confiance les yeux fermés ? Ce n’est pas toujours le cas.Aussi, de plus en plus de jeunes Français décident de passer leur permis à l’étranger où il est parfois moins cher qu’en France et plus facile à obtenir comme en Roumanie où le précieux sésame se négocie à partir de 400 euros. Une astuce tout à fait légale mais qui réserve quelques surprises. Et une fois que l’on a décroché le permis, encore faut-il le garder. En France, ce sont chaque année plus de 100 000 permis qui sont retirés à la suite d’infractions à répétition. Certains chauffards sont prêts à tout pour le récupérer. Les équipes de « 90’Enquêtes » ont remonté une filière de faussaires qui vendent des faux permis plus vrais que nature. Mais attention, les forces de l’ordre sont à l’affût et la sanction peut-être très dissuasive…