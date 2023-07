90' Enquêtes - Triplés, quadruplés... au coeur de ces familles hors du commun

Attendre 1 enfant, c'est déjà un bouleversement dans une vie. Mais quand ils arrivent par 2, 3 ou 4, c'est un véritable tsunami qui s'abat sur la famille...En France, c'est de plus en plus fréquent : il y a deux fois plus de naissances de triplés qu'il y a 50 ans. Un boom lié au développement de la procréation médicale assistée. Si bien qu'aujourd'hui, 350.000 familles comptent des jumeaux, ou plus. Plongez dans le quotidien (très) mouvementé de ces familles françaises pas comme les autres : celles qui d'un seul coup ont eu à faire face à l'arrivée de triplés, et même de quadruplés.Et souvent le moindre aspect de la vie quotidienne, (donner le bain, faire les courses ou aller à la piscine) prend des allures de parcours du combattant.Et cela ne s'arrange pas forcément quand les enfants grandissent ! Pour preuve, nous avons retrouvé une famille de quadruplés que l'équipe avait suivi quand les enfants étaient encore petits. Et aujourd'hui, devenus adolescents, les quatre garçons ne laissent toujours pas leurs parents respirer...Alors comment ces tribus parviennent-elles malgré tout, à trouver un équilibre ? A quoi ressemble le quotidien d'une famille qui s'agrandit, d'un coup, de 2, 3 ou 4 enfants ?L'imprévu devient la règle, les dépenses du foyer s'envolent et la vie de couple est mise à rude épreuve....Plongez dans le quotidien de ces familles hors du commun …