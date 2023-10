90' Enquêtes - Tromperie, produits périmés, bactéries: la police des assiettes sur tous les fronts

Enquête auprès des policiers de l’assiette. Plus de 6000 agents très spéciaux chargés de contrôler les restaurants, les marchés mais aussi les commerces alimentaires et usines de production. Leur méthode : le contrôle surprise. Ils en effectuent plus de 50 000 chaque année. Conditions d’hygiène, produits périmés, tromperie sur la marchandise, arnaques… presque rien ne leur échappe ! Pendant 1 an, nous avons suivi le travail de ces professionnels de l’hygiène et de la répression des fraudes.Tout d’abord dans les stations balnéaires du Sud de la France, où certains restaurateurs utilisent des méthodes parfois surprenantes pour maximiser leurs profits pendant l’été, quitte à berner les touristes.Vous découvrirez aussi que la traque aux fraudeurs n’est pas toujours mission facile. Comme dans les quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, où certaines opérations d’envergure nécessitent le renfort de la police. Enfin, vous verrez que malgré la vigilance de ces « policiers de nos assiettes », certains professionnels de l’alimentaire passent parfois à travers les mailles du filet. Avec des conséquences parfois dramatiques. En France, les célèbres bactéries Escherichia Coli ou Salmonelle, sont responsables de 17 000 hospitalisations et 250 décès par an.