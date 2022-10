90' Enquêtes - Trottinettes électriques : le nouveau danger public ?

En savoir plus sur Tatiana Silva

Dans la plupart de nos villes, circuler est devenu un véritable cauchemar. Et c'est pire depuis l'apparition des trottinettes électriques avec régulièrement des drames sur le macadam. Déjà 5 morts en France depuis l'arrivée des trottinettes en libre-service. Ce nouveau moyen de locomotion, pratique et très en vogue a fait exploser la délinquance routière.Entre ceux qui roulent sur les trottoirs au risque de faucher les piétons, ceux qui circulent à trois ou quatre sur un seul engin, ceux qui roulent en état d'ivresse et grillent les feux rouges. Les pompiers ramassent chaque semaine des dizaines de blessés.Et ce nouveau business a également créé toutes sortes de dérives. A l'image de ces réseaux bien organisés qui ratissent les villes pour voler les trottinettes et, après les avoir modifiées, les revendent sous le manteau, empochant au passage une petite fortune.A Marseille, c'est un nouveau jeu aussi incompréhensible que dangereux qui a vu le jour : jeter les trottinettes à la mer. On les repêche par centaines dans les eaux bleues de la Méditerranée !Ces chauffards et délinquants en trottinette c'est une préoccupation de plus dans l'enfer de la jungle urbaine notamment pour les forces de l'ordre qui ont déjà fort à faire avec les chauffards de tout poil, en voiture ou en deux roues. Comme à Paris où les services de la préfecture de police ont exceptionnellement ouvert leurs portes aux équipes de 90' Enquêtes. Nous avons pu suivre la compagnie motocycliste et la brigade du périphérique qui affrontent au quotidien des conducteurs aux comportements de plus en plus inconscients.