90' Enquêtes - Truffe, dinde et gambas : vrais ou faux produits d'exception ?

Les fêtes de fin d'année, c'est la période préférée des Français. L'occasion de casser la tirelire pour s’offrir des menus d'exception à Noël ou pour le réveillon de la Saint-Sylvestre (du 31 décembre). Parmi ces plats que l’on aime cuisiner pour toute la famille : la dinde. Une volaille de 5 kilos en moyenne, au goût incomparable. Un symbole de Noël lorsqu’elle est accompagnée de ces fameux marrons. Mais voilà, il faut compter plus de 100 euros pour belle dinde de Bresse, tendre et savoureuse. Pourtant aujourd'hui, il est possible d'en trouver pour beaucoup moins cher en grande surface. Alors d'où viennent ces volatiles bons marchés et dans quelles conditions sont-ils élevés ? Parmi les petites folies qui font fureur pour parfumer nos recettes : la truffe… Le roi des champignons dont les prix dépassent les 1000 euros au kilo. Il faut dire que le diamant noir, comme on le surnomme, est très recherché par les amateurs et gastronomes de toute sorte. Mais vous allez découvrir que la truffe n’a pas toujours la saveur de l’authentique, même sur les marchés traditionnels. Et surprise, depuis peu, une truffe low-cost s’est aussi imposée dans les rayons de nos magasins. Apéritifs à la truffe, fromages truffés, huiles aromatisées… on en trouve à toutes les sauces ! Quels sont les secrets des industriels pour nous proposer des produits à la truffe si bon marché ? Un autre incontournable des fêtes de fin d’année trône sur nos plateaux de fruits de mer, aux côtés des huitres et du homard : c’est la gambas. Réputées pour leur chair délicate, ces grosses crevettes sont loin d'être données : jusqu'à 50 euros le kilo chez le poissonnier du quartier ! Mais jusqu'à 5 fois moins chères en supermarché. Difficile de faire le tri entre toutes les appellations. Nous avons décortiqué toute la filière jusqu’en Equateur, un petit pays d’Amérique du Sud. Et notre enquête a révélé des méthodes de production très surprenantes. « Truffe, dinde et gambas : vrais ou faux produits d’exception ? », c’est une enquête signée Léa Bailly et Auriane Crifasi pour CARTEL PRESSE