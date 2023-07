90' Enquêtes - Policiers et pompiers sous tension : un été chaud à Palavas

Palavas-les-Flots, près de Montpellier. Un petit village de pêcheurs de 6 000 habitants l'hiver qui voit arriver chaque été plus de 90 000 touristes ! En période estivale, la densité de population exige des forces de l'ordre, une vigilance de tous les instants. A Palavas, c'est la police municipale qui est chargée d'assurer la tranquillité des citoyens. Dix-sept agents permanents et 8 renforts pour les mois de juillet et août patrouillent 24h/24.Cambriolages, agressions, trafics de drogues, alcoolémie ou encore délits routiers : pour la police municipale l'été n'est pas de tout repos. Ce sont ces agents qui arrivent toujours les premiers sur les lieux des interventions. En cas de crime ou délit grave, ils transmettent ensuite l'affaire aux gendarmes qui les rejoignent sur place. Chaque été, ils traitent plusieurs centaines d'interventions. Mais ce n'est pas tout, pour renforcer la sécurité des estivants, la commune vient de se doter d'une caserne de pompiers flambant neuve avec une quinzaine d'hommes bien entrainés, des hommes qui vont pouvoir intervenir sur les incendies, mais aussi sur les bobos des vacanciers et les accidents de la circulation. Une équipe de secouristes qui sera donc sur tous les fronts et que les équipes de 90' Enquêtes suivront pendant le mois d'août, le plus chaud de l'été.