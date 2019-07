90' Enquêtes - Un été chaud sur la côte d'Azur

Les plages de Méditerranée, c’est la destination de vacances préférée des Français. Plus de 600 000 touristes affluent chaque été sur les rives de la grande bleue et ce n’est pas sans conséquence sur leur sécurité. Résultat: pour les policiers, médecins urgentistes et gendarmes, c’est la saison la plus chaude de l’année. En particulier sur la Côte d’Azur. Pendant deux mois, nous avons partagé le quotidien sous haute tension des gendarmes. Cet été, sur nos routes, le nombre d’accidents mortels est reparti à la hausse. Alors, la mobilisation est maximum pour traquer les chauffards et délinquants. Chaleur et alcool, c’est le cocktail explosif responsable de nombreux coups de sang aux conséquences parfois dramatiques. En première ligne également, les policiers qui doivent assurer la tranquillité des vacanciers. Pour le découvrir, nous avons suivi au jour le jour le travail de Charly et ses 40 hommes. Charly dirige la police municipale de Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes. La population de cette station balnéaire de 35 000 habitants triple pendant la période estivale… la délinquance également. Bagarres sur la plage, barbecues qui dégénèrent, incivilités : Charly et son équipe sont sur tous les fronts, 24h sur 24. Le patron de la police municipale peut aussi compter sur les 162 caméras de surveillance qui quadrillent sa commune pour lutter contre un autre fléau : l’explosion des cambriolages. Les villas de la côte et les résidences des vacanciers sont la cible privilégiée des bandes qui affluent de l’Europe entière. D’autres anges-gardiens sont aussi sur le pied de guerre pendant les deux mois de juillet et août : les services d’urgences des hôpitaux du Sud de la France. Nous avons vécu en immersion avec les sauveteurs du Samu de Nice, confrontés aux drames les plus spectaculaires et aux situations les plus inattendues… sur terre comme dans les airs !