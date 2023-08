90' Enquêtes - Un été de folie sur la côte belge

Début juillet débute une migration peu ordinaire en Belgique. Les routes menant au littoral belge et ses 19 stations balnéaires sont prises d’assaut par des milliers de touristes. Pami eux, de nombreux Français venus goûter aux plaisirs de la Côte, réputée pour ses tarifs bon marché… et déguster le plat star : les moules frites. Moules marinières à la bière, à l’ail, au curry… Pourtant, l’envers du décor est parfois peu reluisant. Après les pertes du confinement, certains restaurateurs peu scrupuleux essaient de maximiser leur profit. Robert, surnommé le Roi des Moules, travaille pour les importateurs de moules de Zélande. En été, il sillonne la côte de long en large. Son objectif : surveiller la qualité et le prix des moules dans les restaurants. Va-t-il pouvoir dénicher les arnaques ? Sur la plage, avec la sur-fréquentation, Tom, 45 ans, le chef des sauveteurs aux allures de playboy, doit repousser des hordes de jeunes alcoolisés qui sèment souvent la pagaille. La plage devient un lieu d’affrontement entre les bandes de jeunes. Les sauveteurs vont-ils réussir à contenir les troubles fêtes avant que la situation ne s’enflamme ? Et ce n’est pas le seul fléau qui les monopolise. Les accidents peuvent vite arriver en été. Dans la mer, les touristes ne prennent aucune précaution et certains se retrouvent entrainés par les courants vers le large. Pour les cas les plus graves, c’est carrément l’armée belge qui doit intervenir avec ses hélicoptères NH90 de sauvetage. Sur la base militaire de Coxyde, la plus grande de tout le littoral, nous accompagnons la commandante Eline, pilote d’hélicoptère de la 40e escadrille SAR, sauvetage et recherche en mer. En été, les opérations sont nombreuses et délicates. Au chapitre de la délinquance estivale, il y a aussi beaucoup de jeunes qui n’ont pas la possibilité de partir et qui s’offrent des sensations fortes à deux pas de chez eux, quitte à braver la loi dans des rassemblements clandestins. Il s’agit de rodéos, de courses sauvages et de défis en tout genre sur la route… Tout au long de l’été, un étonnant jeu du chat et de la souris s’engage alors entre les jeunes et la police.Plongez dans un été de folie… chez nos voisins du plat pays !