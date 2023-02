90' Enquêtes - Un éte sous haute tension pour les gendarmes du Sud

Cambriolages, bagarres, trafic de drogue et grande délinquance routière se rythment au cœur de l’été dans le Sud de la France. Entre Nice et Cannes, la population est multipliée par trois aux mois de juillet et août, accueillant des milliers de touristes venus du monde entier, venus profiter des plages de la Riviera, de leurs maisons de vacances et faire la fête. Mais l'envers du décor est souvent moins glamour… Les gendarmes de la Côte d’Azur sont en alerte de jour comme de nuit. Pendant deux mois, les équipes de 90’ Enquêtes ont partagé leur quotidien et suivi leurs missions dans une des régions les plus chaudes du littoral : des interventions quotidiennes de la brigade territoriale de Villeneuve-Loubet, aux interventions musclées des gendarmes de choc du PSIG de Nice. Ils ont également vécu en immersion avec la brigade nautique et les escadrons de motards à la poursuite des délinquants routiers qui sévissent sur l'A8, l'une des autoroutes les plus fréquentées de France avec 70 000 automobilistes par jour. Dans cette enquête vous découvrirez que ce ne sont pas les vacances pour ces gendarmes.