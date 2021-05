90' Enquêtes - Un éte sous haute tension pour les gendarmes du Sud

Cambriolages, bagarres, trafic de drogue, et grande délinquance routière. Chaque été, le Sud de la France est le lieu de tous les excès, de tous les débordements… et de tous les délits. Entre Nice et Cannes, la population est multipliée par trois aux mois de juillet et août. Des milliers de touristes venus du monde entier, viennent profiter des plages de la Riviera, de leurs maisons de vacances et faire la fête. Mais l'envers du décor est souvent moins glamour. Les gendarmes de la Côte sont en alerte de jour comme de nuit. Pendant deux mois, nous avons partagé leur quotidien et suivi leurs missions dans une des régions les plus chaudes du littoral : des interventions quotidiennes de la brigade territoriale de Villeneuve-Loubet, aux interventions musclées des gendarmes de choc du PSIG de Nice. Nous avons également vécu en immersion avec la brigade nautique et les escadrons de motards à la poursuite des délinquants routiers qui sévissent sur l'A8, l'une des autoroutes les plus fréquentées de France avec 70 000 automobilistes par jour. Vous découvrirez que ce ne sont pas les vacances pour ces gendarmes, confrontés chaque jour aux situations les plus incroyables : comme Sylvain, maréchal des logis chef, qui doit faire face à un terrible accident de la route impliquant un deux roues. Le moyen de transport idéal l'été mais qui fait de nombreuses victimes chaque année. Vous suivrez aussi Fabrice : venu régler un simple conflit entre voisin, il va se retrouver face à un individu ivre et très agressif dans une situation plutôt rocambolesque. Enfin Thomas, de la brigade nautique, va découvrir un coffre-fort et une arme au fond la Méditerranée. Pour le major Philippe, 45 ans, et ses hommes la tension est encore montée d'un cran cet été, un an après l'attentat de Nice, la menace est permanente. Surtout lorsque le major repère dans la foule, le soir du feu d'artifice, un homme connu pour apologie du terrorisme.L'autre fléau, pendant la période estivale, c'est l'explosion des cambriolages : des villas de luxes mais aussi des résidences secondaires et des appartements loués par les vacanciers. Sur la Côte et dans les toutes les zones touristiques, comme dans le département de la Drôme où 700 gendarmes luttent sans relâche contre les bandes organisées responsables de vols avec violence et d'effractions en tous genres. Nous avons notamment suivi le travail du GELAC de Valence, une unité spécialisée anti-cambriolage, et des experts scientifiques de la gendarmerie qui traquent la plus infime trace ADN pour confondre les auteurs de délits. ?