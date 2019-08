90' Enquêtes - Un été tout nu : les vacances des naturistes !

Cette semaine, « 90’ Enquêtes » s’intéresse aux vacances des naturistes. La France est la première destination naturiste au monde avec 150 campings et 73 plages sur les côtes atlantique et méditerranéenne. Au total, 4 millions de vacanciers se déshabillent en période estivale. Les équipes de 90’Enquêtes ont partagé l’été de Virginie et de sa famille. Considérés comme « nudistes » ils se déshabillent uniquement pendant les vacances, en immersion dans un village très en vogue de la côte Atlantique. Margareth et sa famille sont de véritables « naturistes » : ils prônent la nudité comme un mode de vie : enfants, petits-enfants et même leur gendre suivent des rituels assez étonnants !D’autres vont encore plus loin comme Cédric, un jeune parisien militant qui se définit comme « nudien », revendique le droit d’être tout nu à n’importe quel moment. Avec son groupe d’activistes, Cédric multiplie les actions et convertit de plus en plus de Français à sa cause.Le naturisme est inspiré des pays du nord de l’Europe dont la Finlande. Nos équipes ont enquêté dans ce pays où les habitants assument sans complexe et se retrouvent régulièrement au cours d’évènements très surprenants. Mais, la cohabitation n’est pas toujours facile entre ces citoyens tout-nus, de plus en plus nombreux, et les autres. Pour éviter les conflits, certains naturistes se sont organisés et ont créé les « casquettes jaunes », d’étonnantes brigades de sécurité qui viennent en appui de la police pour faire régner l’ordre et limiter les dérives. Qui sont ces nouveaux partisans de la vie sans vêtement ? A quoi ressemblent leurs vacances ? Quelle est la philosophie qui les anime ?