90' Enquêtes - Urgences dans le plus grand hôpital de Marseille

C’est le plus grand hôpital de Marseille : la Timone. Quatre hectares en plein coeur de la cité phocéenne. Une immense machine de santé qui compte pas moins de 49 blocs opératoires et plus de 800 chambres. C’est aussi le siège du 15, le centre de régulation, dont dépendent 3 millions d’habitants de la région. 2500 appels à traiter chaque jour. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les médecins des urgences ou du Samu. Un quotidien à cent à l’heure dans cette ville pas comme les autres, réputée pour ses faits divers sanglants. Règlement de compte, bagarres ou accidents de la route… les interventions s’enchainent à un rythme effréné. L’une des spécialités de la Timone : la chirurgie de la main. Vous verrez comment les chirurgiens tenteront de réparer la main d’un menuisier qui s’est sectionné trois doigts par maladresse. Les médecins côtoient la mort chaque jour et consacrent leur vie à tenter d’en sauver d’autres. Sans compter les crises de démences, les maladies psychiatriques ou les comportements inconscients. Ils encaissent des scènes terribles ou vivent des moments magiques. Urgentistes de Marseille, des blouses blanches à toute épreuve.