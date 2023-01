90' Enquêtes - Urgences dans le plus grand hôpital de Marseille

C’est le plus grand hôpital de Marseille : la Timone. Quatre hectares en plein coeur de la cité phocéenne. Une immense machine de santé qui compte pas moins de 49 blocs opératoires et plus de 800 chambres. C’est aussi le siège du 15, le centre de régulation dont dépendent 3 millions d’habitants de la région. 2500 appels à traiter chaque jour. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les médecins des urgences ou du Samu qui vivent à cent à l’heure dans cette ville pas comme les autres, réputée pour ses faits divers sanglants : règlement de compte, bagarres, accidents de la route… les interventions s’enchainent à un rythme effréné.