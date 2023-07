90' Enquêtes - Vacances à prix cassés : entre bons plans et arnaques

Chaque année, 37 millions de Français partent en vacances. Que ce soit à l’étranger ou pour découvrir notre pays, tous ont les mêmes envies : du soleil et surtout des prix abordables. Mais attention aux arnaques…Elles explosent dans la location de maisons saisonnières. Nous avons enquêté en Corse. Avec des maisons qui se louent 10 000 euros la semaine, l’Ile de Beauté est devenue le terrain de prédilection des escrocs. Sofiène, gérante d’une conciergerie, a décidé de les traquer. Depuis 4 ans, cette quinquagénaire fait la chasse sur internet aux fausses annonces immobilières et vole au secours de nombreux vacanciers dupés ou de nombreux propriétaires de villas dépassés par des usurpations de plus en plus crédibles. Pour y remédier, la police judiciaire a créé une toute nouvelle plateforme : Thésée. 17 cyber-enquêteurs se relaient 24h/24h pour répondre aux plaintes des Français. Les policiers tentent de cibler les escrocs grâce à ce logiciel innovant qui recoupe les points communs de toutes les arnaques au niveau national. En France, un autre hébergement de vacances cartonne : le mobil-home. On en compte plus de 200 000 sur tout le territoire, il occupe même 1 emplacement sur 3 dans les campings. Pourtant le bon plan du logement pas cher peut vite devenir un véritable enfer. Nous avons rencontré des propriétaires dans des situations dramatiques.A Villers-sur-mer, en Normandie, Michel en fait les frais. Depuis quelques mois il se bat contre le camping où est installé son mobil-home. La nouvelle direction a changé les termes du contrat imposant l’expulsion des mobiles-home âgés de plus de 20 ans. Résultat : 150 mobil-homes seraient ainsi menacés. Alors, Michel et d’autres propriétaires se mobilisent pour forcer la direction à négocier : un véritable bras de fer au cœur de l’été.C’est aussi le cas d’autres propriétaires à quelques kilomètres de Royan. Un couple a décidé de mener une grève de la faim pour récupérer son mobil-home pris en gage. Une situation ubuesque. Pour découvrir des destinations paradisiaques à moindre frais, la formule all inclusive a le vent en poupe. Des séjours tout compris pour parfois seulement 500 euros par personne : la promesse a de quoi faire rêver ! Mais que se cache-t-il derrière ces prix réduits ? Là encore, nous avons mené l’enquête en Espagne, l’une des destinations préférées des Français. Mais entre chambres en mauvais états et excursions à des prix exorbitants, gare aux mauvaises surprises.