90' Enquêtes - Vacances All inclusive : enquête sur la formule préférée des Français

Les vacances d'hiver, c'est l'occasion pour beaucoup d'entre nous de partir à la montagne pour pratiquer le ski. Mais pour des vacances en famille, la note peut vite grimper. Alors, de plus en plus de Français décident de s'offrir une parenthèse au soleil, les pieds dans l'eau. Car certains tarifs sont très attractifs, notamment avec les séjours en All Inclusive. Pour les destinations à l'étranger, c'est la formule préférée des Français : les séjours en club avec la formule tout inclus. Chaque année, nous sommes près d'un million et demi à partir au bout du monde dans d'immenses complexes hôteliers entièrement dédiés aux loisirs.La promesse affichée, c'est qu'une fois réglé le forfait comprenant transport et hébergement, plus rien à faire et tout est compris… En théorie, pas un centime à débourser pour consommer en illimité cocktails sur la plage ou buffets à volonté, et pour profiter des animations toute la journée. Mais la promesse est-elle tenue ? Quels sont les pièges du Tout Inclus ?Pour le savoir, nous avons partagé les vacances de Français partis découvrir la République Dominicaine. A Bahayibe, un immense complexe de 900 chambres avec 3 piscines et 7 restaurants nous a ouvert ses portes. Des fourneaux qui ne s'éteignent jamais aux impressionnantes livraisons, vous allez découvrir comment les 900 employés s'activent en coulisse, 24h sur 24h, pour servir les 1500 vacanciers. Vous comprendrez les petits secrets des professionnels du secteur et des tour operator vous proposer des prix toujours plus attractifs.