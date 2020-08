90' Enquêtes - Vacances d'été à petit prix : entre bons plans et arnaques

En savoir plus sur Tatiana Silva

C'est une bonne nouvelle : selon un récent sondage, les Français seront plus nombreux à partir en vacances cette année : + 6 %. Cette tendance à la hausse est générale et concerne une grande partie des pays européens. Alors comment réussir ses vacances ? Comment ne pas se tromper, faire le bon choix d'une location, payer un billet d'avion au meilleur prix ? 90' Enquêtes a choisi de tester des formules qui ont la côte, comme les croisières en mer Méditerranée, vendues à seulement quelques centaines d'euros par personne. Grâce aux offres promotionnelles, aux ventes de dernières minutes, mais aussi aux comparateurs de prix toujours plus nombreux, internet est une véritable mine d'or pour celles et ceux qui souhaitent partir à moindre coût. 75% des transactions se font d'ailleurs sur le net aujourd'hui. Seulement, c'est également sur internet que l'on retrouve les plus grosses arnaques. Alors comment s'y retrouver ? Enquête sur les vacances de Monsieur tout le monde !