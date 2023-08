90' Enquêtes - Vacances extraordinaires en camping-car !

En savoir plus sur Tatiana Silva

400 000 mordus du camping-car sillonnent nos routes chaque été. L’an dernier, le nombre d'immatriculations de camping-cars neufs a progressé de 8% en France. C’est le deuxième marché en Europe. Un mode de vie qui séduit chaque année de plus en plus de familles, prêtes à se lancer dans l’aventure de ces vacances pas comme les autres. A deux, trois ou même six dans quelques mètres carrés, le quotidien en camping-car réserve toujours des surprises. À l’image de Sébastien et Agnès qui ont embarqué leurs trois enfants dans une épopée hors du commun : un tour du monde en famille, avec une escale pleine de rebondissements en Nouvelle-Zélande.A l’opposé, certains passionnés n’hésitent pas à investir les économies de toute une vie dans la version 5 étoiles… Salon et chambre grand luxe, salle de bain tout confort et même de quoi embarquer une voiture de tourisme dans un parking aménagé. Certains modèles peuvent atteindre le million d’euros ! Une petite folie pour les heureux propriétaires de ces palaces roulants.Nous prendrons également la route avec une bande de copains. Départ pour l’Espagne pour un séjour de fête.Vous découvrirez également la nouvelle tendance, le grand retour du Van, pour les nostalgiques du célèbre combi Wolkswagen. Symbole de liberté, plus petit, plus maniable, les fourgons et vans aménagés représentent près de 30% du marché. C’est le choix qu’ont fait Philippe et Nicole, un couple de pharmaciens, pour sillonner les routes du Pays Basque et offrir des vacances extraordinaires à leurs enfants. Des conditions très rudimentaires pour un voyage qui s’annonce étonnant.