90' Enquêtes - Vents violents, mer déchaînée, inondations : quand les tempêtes ravagent la France

Il y a eu la tempête Xynthia, les inondations dans le Sud-Est, et puis Paris. Paris serait-elle inondable en cas de crue de la Seine ? De la Faute-sur-Mer en Vendée, à Mandelieu ou Antibes sur la Côte d'Azur, nous reviendrons sur les lieux où des drames se sont produits. Pour certains habitants qui ont tout perdu durant la catastrophe, c'est dur de se relever, même cinq ans après. Et puis ces drames auraient-ils pu être évités ? C'est la question que se posent des associations de victimes, mais aussi des géographes. Pourrait-on éviter ceux à venir ? En ce sens l'Etat tente de mettre en place des plans de préventions de plus en plus stricts pour les communes exposées aux risques. Mais comment faire pour concilier la sécurité des habitants avec les intérêts de la commune et son développement ? Résister aux pressions ? Des terrains deviennent non-constructibles, freinant le développement et les projets de la commune et frappant de plein fouet le patrimoine immobilier et les investissements des particuliers. Certains résistent et contrecarrent les projets de l'Etat. Le danger est-il toujours présent ? Doit-on s'adapter aux terrains inondables et construire en fonction, ou simplement admettre que la Nature est plus forte et s'adapter à ses aléas ? L'inexorable montée du niveau de l'océan et les changements climatiques en cours font évoluer notre grille d'analyse... A travers les cas de plusieurs communes, le vécu et les interrogations de nos personnages, nous tenterons de cerner la situation de milliers villes ou villages français situés dans des zones à risque d'inondation...