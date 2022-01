90' Enquêtes - Violences conjugales, délits, accidents : Police secours en pleine action

9 millions d'appels reçus chaque année. Plus de 2 millions d'interventions par an. 14 000 agents au service de la population. Police secours est le service de police le plus actif de France. Ce sont d'abord des hommes et des femmes mobilisés en urgence pour des missions très variées : accidents, bagarres, meurtres, tapage nocturne ou encore simple querelles de couple. Ce sont eux que vous appelez quand vous composez le 17 avec votre téléphone. Qui sont ces policiers du quotidien ? Nous avons suivi pendant plusieurs semaines les équipes du commissariat du 3e et du 6e arrondissement de Lyon. Elles vont vous faire découvrir la police sous un autre jour car une grande partie de leur travail consiste à écouter et rassurer des habitants en détresse.