90' Enquêtes - Vitesse, drogues, anti-radars : enquête sur les nouveaux chauffards

C'est un drame qui a marqué la France entière en juillet dernier. Un chauffeur routier a tué sur la route une famille de 5 personnes qui circulait en sens inverse. Le chauffeur s'est révélé positif à la cocaïne. La drogue au volant est un phénomène qui inquiète de plus en plus les gendarmes. Mais il n'est pas le seul. Aujourd'hui, les forces de l'ordre constatent une explosion des comportements à risque sur les routes. Il y a bien entendu la conduite à des vitesses excessives. Mais dorénavant, les chauffards sont aussi prêts à tout pour échapper aux amendes. Délits de fuite, plaques d'immatriculation rétractables ou encore réseaux sociaux mobilisés pour signaler la présence des contrôles routiers... Jamais le jeu du chat et de la souris entre chauffards et gendarmes n'a été aussi tendu. Dans ce reportage, 90' Enquêtes va vous montrer comment les gendarmes trouvent des parades pour stopper ces automobilistes inconscients. Quelles sont leurs nouvelles techniques ? Radars mobiles nouvelles générations, contrôles en embuscade… l'arsenal déployé est inédit.