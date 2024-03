90' Enquêtes - Voisins, voisines : la guerre est déclarée

C’est un fléau qui nous angoisse tous : avoir juste à côté de chez soi un voisin qui nous empoisonne la vie ou nous empêche de dormir la nuit. La moitié d’entre nous dit vivre l’enfer à cause du voisinage et ce chiffre aurait presque doublé depuis 2019 ! Et c’est au cœur des campagnes que les guerres de voisins ont le plus augmenté. Car depuis le confinement et avec l’essor du télétravail, de plus en plus de Français, partis s’installer à la campagne, découvrent que la vie n’y est pas si paisible... Pour résoudre ces conflits de voisinage, il existe une solution gratuite et efficace : faire appel à des conciliateurs de justice. Ils sont plus de 2 600 en France, tous bénévoles et fins psychologues. Certaines grandes villes tentent elles aussi de s’attaquer à ce fléau, comme à Toulouse où une hotline spéciale conflit de voisinage a même été lancée : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la ville est quadrillée par 44 agents de la police municipale. Et gare aux fauteurs de troubles : les policiers veillent à la tranquillité des riverains à coup d’amendes et de rappels à l’ordre parfois musclés.