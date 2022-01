90' Enquêtes - Voitures, bijoux, animaux de compagnie : le fléau des vols en série

C’est le fléau qui mobilise les forces de l’ordre toute l’année : les vols à répétition de nos voitures, bijoux ou, plus étonnant, de nos animaux domestiques. Première cible de ces vols : nos voitures. Environ 100 000 véhicules disparaissent chaque année… 285 par jour ! Ils alimentent des filières de revente, servent à commettre des délits ou sont revendus en pièces détachées. Pour traquer ces gangs de voleurs organisés, des unités spécialisées ont vu le jour comme les gendarmes du PIV, le Plateau Investigation Véhicule. 90' Enquêtes a pu suivre ces experts en exclusivité.De leur côté, de plus en plus nombreux sont les Français qui s’équipent en système de protection antivol. Une société privée qui propose des systèmes étonnants nous a ouvert ses portes, et vous découvrirez des mouchards cachés plutôt surprenants…Mais il n’y a pas que les voitures qui sont visées. Les cambrioleurs en série s’en prennent aussi à nos maisons et s’attaquent principalement… à nos bijoux de famille ! Colliers, bagues ou montres, les vols d’objets précieux sont à l’origine de 2 cambriolages sur 3. Et des cambriolages en France il y en a plus de 1200 par jour. Principal avantage de ce butin, il peut être fondu facilement et se revendre sans laisser de traces. Pour compliquer la tâche des enquêteurs, certains professionnels du rachat d’or rachètent vos bijoux en liquide, bien que ce soit strictement interdit par la loi. Notre enquête vous révélera ces pratiques illégales.Parmi ces vols qui pourrissent notre quotidien, un nouveau phénomène inéquiétant a vu le jour: des bandes organisées qui font main basse sur nos animaux de compagnie ! Les chiffres sont impressionnants : 70 000 disparitions par an rien que pour les chiens. La disparition d'un chat ou d'un est souvent une tragédie pour toute une famille, mais peut aussi révéler des histoires incroyables, comme celle de cette femme qui a retrouvé son chat en vente sur internet. Notre enquête vous revelera que parfois, ces voleurs d'animaux domestiques ont des profils inattendus !