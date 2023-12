90' Enquêtes - Vols à l'étalage, guerre des prix : les supermarchés sous pression

Dans les supermarchés, les vols peuvent représenter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire parfois pour une seule enseigne, une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros. Tout se vole. Des lames de rasoir aux crèmes de beauté en passant par les consoles de jeux vidéo et les chaussures. En pleine période de crise économique, de chômage et de baisse du pouvoir d'achat, la fauche est souvent commise par des personnes qui n'ont plus les moyens de faire face au coût de la vie. En tout, la facture globale se monte à environ 4 milliards par an.