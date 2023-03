90' Enquêtes - Vols à main armée, braquages : les petits commerçants sous tension

Les attaques de petits commerçants alimentent chaque jour la rubrique faits-divers des journaux. Tabacs, bijouteries, supérettes sont la cible de nombreux vols de plus en plus rapides et de plus en plus violents... Pour quelques poignées d'euros certains commerçants perdent la vie au cours de braquages qui tournent mal. Nous avons rencontré les familles et les proches de ces victimes qui disent leur ras le bol face à cette montée en puissance de la violence. Vous verrez également que le marché de la sécurité privé explose : chien d'attaque, vidéo-surveillance ou dispositif d'effraction, les propriétaires de magasins excédés ont recours à un arsenal de plus en plus large pour se protéger. Enfin vous découvrirez les moyens mis en oeuvre par la police pour mettre fin à ces agressions. Nos caméras ont embarqué avec les policiers des sûretés départementales de Troyes, Lyon et Bordeaux ... Enquête ou flagrant délit, tous mènent une guerre sans relâche contre cette délinquance spécifique qui n'épargne aucune ville de France.